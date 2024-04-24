Росіяни розганяють у ТikТok фейк про нібито підготовку наступу на Харків та Суми

Пропагандисти активно поширюють повідомлення про створення угруповання військ "Сєвєр", завдання якого нібито окупація Харкова та Сум.

"Удар по телевежі в Харкові - це також про паніку, про сигнал цифри, який спробують забити своїм ефіром. Так само і повідомлення про наступ - це залякування. Угруповання військ "Сєвєр" планується довести до 46 тисяч. Техніки - до 1000 одиниць. Цього недостатньо для наступу. Це угруповання наразі існуватиме для сковування частини наших військ", - пояснив керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко.

За його словами, перша хвиля "пропаганди страху" провалилася - харків'яни не виїхали з міста. Як зазначив Коваленко, росіяни активізувалися перед травнем-червнем, але наступ ворога на Харків та Суми неможливий. Окупанти можуть лише імітацію на кордоні та обстрілювати.

Пропагандисти поширюють фейкове відео у ТikТok, а потім розганяють його Viber та Тelegram.