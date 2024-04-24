Россияне разгоняют в ТikТok фейк о якобы подготовке наступления на Харьков и Сумы

Пропагандисты активно распространяют сообщения о создании группировки войск "Север", задача которой якобы оккупация Харькова и Сум.

"Удар по телевышке в Харькове - это также о панике, о сигнале цифры, который попытаются забить своим эфиром. Так же и сообщение о наступлении - это запугивание. Группировку войск "Север" планируется довести до 46 тысяч. Техники - до 1000 единиц. Этого недостаточно для наступления. Эта группировка будет существовать для сковывания части наших войск", - объяснил руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, первая волна "пропаганды страха" провалилась - харьковчане не выехали из города. Как отметил Коваленко, россияне активизировались перед маем-июнем, но наступление врага на Харьков и Сумы невозможно. Оккупанты могут только имитацию на границе и обстреливать.

Пропагандисты распространяют фейковое видео в TikTok, а затем разгоняют его Viber и Telegram.