UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни риють тунелі у Вовчанську для переміщення між будинками, - ОТУ "Харків"

Ілюстративне фото: росіяни продовжують залишатися у Вовчанську (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти залишаються активними у Харківській області. Зокрема, вони риють тунелі у Вовчанську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.

Як зазначають в ОТУ, українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів у Харківській області. Оперативна ситуація залишається складною.

Зокрема, в районі селища Глибоке ворог уночі за допомогою дронів замінував маршрути висування українських воїнів. При цьому в районі села Лук'янці були зафіксовані підрозділи "Ахмат".

У районі села Стариця росіяни облаштовують нові інженерні загородження та проводять логістичне забезпечення.

При цьому у Вовчанську росіяни посилили повітряну розвідку для виявлення українських підрозділів, там фіксують поодинокі переміщення ворога для поповнення втрат.

"Відмічено проведення інженерних робіт з облаштування противником тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками", - уточнили в ОТУ.

 

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бійці підрозділів Головного управління розвідки змогли вибити росіян із Агрегатного заводу у Вовчанську.

Українські воїни звільнили від окупантів останню з 30 будівель на території заводу.

При цьому під час операції їм вдалося взяти в полон близько 20 російських солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВовчанськХарківВійська РФВійна в Україні