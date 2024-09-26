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Россияне роют тоннели в Волчанске для перемещения между домами, - ОТГ "Харьков"

Иллюстративное фото: россияне продолжают оставаться в Волчанске (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты остаются активными в Харьковской области. В частности, они роют тоннели в Волчанске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Харьков" в Telegram.

Как отмечают в ОТГ, украинские защитники продолжают сдерживать натиск оккупантов в Харьковской области. Оперативная обстановка остается сложной. 

В частности, в районе поселка Глубокое враг ночью при помощи дронов заминировал маршруты выдвижения украинских воинов. При этом в районе близлежащего села Лукьянцы были зафиксированы подразделения "Ахмат". 

В районе села Старица россияне обустраивают новые инженерные заграждения и проводят логистическое обеспечение. 

При этом в Волчанске россияне усилили воздушную разведку для обнаружения украинских подразделений, там фиксируют единичные перемещения врага для восполнения потерь.

"Отмечено проведение инженерных работ по обустройству противником тоннелей для скрытого перемещения между соседними домами", - уточнили в ОТГ. 

 

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что бойцы подразделений Главного управления разведки смогли выбить россиян из Агрегатного завода в Волчанске.

Украинские воины освободили от оккупантов последнее из 30-ти зданий на территории завода.

При этом в ходе операции им удалось взять в плен около 20 российских солдат.

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