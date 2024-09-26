Россияне роют тоннели в Волчанске для перемещения между домами, - ОТГ "Харьков"

Как отмечают в ОТГ, украинские защитники продолжают сдерживать натиск оккупантов в Харьковской области. Оперативная обстановка остается сложной.

В частности, в районе поселка Глубокое враг ночью при помощи дронов заминировал маршруты выдвижения украинских воинов. При этом в районе близлежащего села Лукьянцы были зафиксированы подразделения "Ахмат".

В районе села Старица россияне обустраивают новые инженерные заграждения и проводят логистическое обеспечение.

При этом в Волчанске россияне усилили воздушную разведку для обнаружения украинских подразделений, там фиксируют единичные перемещения врага для восполнения потерь.

"Отмечено проведение инженерных работ по обустройству противником тоннелей для скрытого перемещения между соседними домами", - уточнили в ОТГ.