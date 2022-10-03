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Росіяни на "референдумах" рахували навіть "голоси" українців, які виїхали з окупації (перехоплення)

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Понеділок 03 жовтня 2022 17:39
Росіяни на "референдумах" рахували навіть "голоси" українців, які виїхали з окупації (перехоплення) Фото: росіяни на "референдумах" рахували навіть "голоси" українців, які виїхали з окупації (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники під час псевдореферендумів на тимчасовано окупованих територіях рахували навіть "голоси" українців, які виїхали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ опублікувало перехоплення розмови військовослужбовця Псковської дивізії з його дружиною. Чоловік наразі потрапив в оточення українських військових на східному фронті.

Жінка зазначила, що організовані окупантами псевдореферендуми фіктивні.

"Пропонували в Херсонській області купити навіть "Ладу-гранту" або щось таке, щоб вони проголосували "за Росію"", - сказала вона.

Загарбник погодився з дружиною. Він розповів, що поспілкувався з місцевим населенням окупованої Донецької області.

"Місцеві тут казали, що половини людей тут нема - вже поїхали. А їхні голоси все одно порахували", - сказав він.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі главі так званої "ЛНР" Леоніду Пасічнику і 8 "депутатам ДНР" через проведення псевдореферендумів.

Зазначимо, що сьогодні Держдума Росії підтримала незаконну анексію окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

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