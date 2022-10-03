Росіяни на "референдумах" рахували навіть "голоси" українців, які виїхали з окупації (перехоплення)

Російські загарбники під час псевдореферендумів на тимчасовано окупованих територіях рахували навіть "голоси" українців, які виїхали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

СБУ опублікувало перехоплення розмови військовослужбовця Псковської дивізії з його дружиною. Чоловік наразі потрапив в оточення українських військових на східному фронті.

Жінка зазначила, що організовані окупантами псевдореферендуми фіктивні.

"Пропонували в Херсонській області купити навіть "Ладу-гранту" або щось таке, щоб вони проголосували "за Росію"", - сказала вона.

Загарбник погодився з дружиною. Він розповів, що поспілкувався з місцевим населенням окупованої Донецької області.

"Місцеві тут казали, що половини людей тут нема - вже поїхали. А їхні голоси все одно порахували", - сказав він.