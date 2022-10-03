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Россияне на "референдумах" считали даже "голоса" украинцев, которые выехали из оккупации (перехват)

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Понедельник 03 октября 2022 17:39
Россияне на "референдумах" считали даже "голоса" украинцев, которые выехали из оккупации (перехват) Фото: россияне на "референдумах" считали даже "голоса" украинцев, которые выехали из оккупации (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики во время псевдореферендумов на временно оккупированных территориях считали даже "голоса" уехавших украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ опубликовало перехват разговора военнослужащего Псковской дивизии с его супругой. Мужчина попал в окружение украинских военных на восточном фронте.

Женщина отметила, что организованные оккупантами псевдореферендумы фиктивные.

"Предлагали в Херсонской области купить даже "Ладу-гранту" или что-нибудь такое, чтобы они проголосовали "за Россию"", - сказала она.

Захватчик согласился с женой. Он рассказал, что пообщался с местными жителями оккупированной Донецкой области.

"Местные здесь говорили, что половины людей здесь нет - уже уехали. А их голоса все равно посчитали", - сказал он.

Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме главе так называемой "ЛНР" Леониду Пасечнику и 8 "депутатам ДНР" из-за проведения псевдореферендумов.

Отметим, что сегодня Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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