За незаконні "референдуми". Пасічнику та ще 8 "депутатам ДНР" повідомлено про підозру

СБУ повідомила про підозру в колабораціонізмі главі так званої "ЛНР" Леоніду Пасічнику. Також підозру здобули 8 "депутатів ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки .

"За матеріалами СБУ підозру в колабораційній діяльності отримав "голова ЛНР" Леонід Пасічник. Задокументовано, що він підписав звернення депутатів незаконної "народної ради ЛНР" про набуття чинності злочинним "законом про референдум Луганської народної республіки з питання про входження до складу Росії суб'єкта Росії", - зазначили у СБУ.

Там додали, що за його вказівками було проведено організаційну роботу зі створення та функціонування "центральних та дільничних виборчих комісій", забезпечено фінансування підготовки та проведення фейкового референдуму.

Крім того, Пасічник регулярно брав участь у пропагандистських заходах, обґрунтовуючи необхідність псевдоголосування та приєднання до Росії.

Також підозру від СБУ отримали 8 "депутатів ДНР":

Максим Книш;

Олександр Мальков;

Наталія Стрельчук;

Мирослав Руденко;

Анастасія Селіванова;

Олександр Бондаренко;

Олександр Дяговець;

Олексій Жигулін.

"Ці колаборанти на одному із зборів одноголосно проголосували за "закон" про проведення "референдуму" і звернулися до ватажка терористичної організації "ДНР" Пушиліну за підписанням цього неправомірного документа", - йдеться у повідомленні.

Фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).