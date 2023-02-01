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Росіяни з реактивної артилерії обстріляли центр Бахмута: пошкоджено багатоповерхівки

Фото: Росіяни з реактивної артилерії обстріляли центр Бахмут (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 1 лютого, російські військові обстріляли центр Бахмута у Донецькій області з РСЗВ. Внаслідок цього було пошкоджено багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

"Бахмут знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Рева зазначив, що ворог завдав удару по будинках у центрі міста. Пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки: вибиті вікна, пошкоджено дах та фасад будівель.

"Постраждалих серед цивільних немає", - додав очільник міста.

Нагадаємо, що під постійними обстрілами у Бахмуті (Донецька область) проживає близько 6,5 тисяч жителів.

У вівторок, 31 січня, російські війська обстріляли Бахмут Донецької області. Двоє людей загинули, в тому числі підліток, та 5 людей поранені.

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Російська ФедераціяДонецька областьБахмутВійна в Україні