Росіяни з реактивної артилерії обстріляли центр Бахмута: пошкоджено багатоповерхівки

У середу, 1 лютого, російські військові обстріляли центр Бахмута у Донецькій області з РСЗВ. Внаслідок цього було пошкоджено багатоповерхівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.
"Бахмут знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.
Рева зазначив, що ворог завдав удару по будинках у центрі міста. Пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки: вибиті вікна, пошкоджено дах та фасад будівель.
"Постраждалих серед цивільних немає", - додав очільник міста.
Нагадаємо, що під постійними обстрілами у Бахмуті (Донецька область) проживає близько 6,5 тисяч жителів.
У вівторок, 31 січня, російські війська обстріляли Бахмут Донецької області. Двоє людей загинули, в тому числі підліток, та 5 людей поранені.
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