Росіяни з реактивної артилерії обстріляли Чернігівську та Сумську області

У п'ятницю, 13 січня, російські військові з реактивної артилерії завдали атаки по території Сумської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Північ".
"Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей з різних видів озброєння", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначають, що з 10:05 до 10.40 повідомили про 32 приходи, імовірно з РСЗВ, в районі населеного пункту Янжулівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Також з 12:50 до 13:00 повідомили про 15 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Студенок. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо, що у четвер, 12 січня, росіяни завдали ударів по двом громадам Сумської області. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Також 8 січня, вдень російські окупанти вдарили по Чернігівській області за допомогою артилерії.
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