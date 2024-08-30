Росіяни за ранок тричі атакували пожежну частину у Нікополі: фото наслідків

Нічна атака ворога

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни в ніч на 30 серпня випустили по Україні 18 дронів-камікадзе та балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму.

Сили протиповітряної оборони знищили 12 "Шахедів", ще чотири безпілотники були локаційно втрачені.

Також окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми. Під удар потрапило підприємство, яке займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії.

Внаслідок атаки постраждали дев'ять осіб. Також стало відомо про одну жертву - жінка померла у лікарні від отриманих травм.

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