Росіяни за ранок тричі атакували пожежну частину у Нікополі: фото наслідків

Російські окупанти намагалися знищити пожежну частину у Нікополі Дніпропетровської області. Загарбники тричі обстріляли рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Як зазначається, російські війська зранку 30 серпня тричі атакували пожежно-рятувальну частину міста Нікополь.
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено ворота будівлі пожежного депо, дах складської будівлі та рятувальний човен.
"На щастя, ніхто з особового складу не постраждав", - наголошуються у ДСНС.
Фото: росіяни атакували пожежників у Нікополі (t.me/dsns_telegram)
Додамо, що Нікополь знаходиться під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують місто, яке розташоване на березі Дніпра, з іншого боку річки, який був окупований на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни б'ють по Нікополю дронами, артилерію та іншим озброєнням.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни в ніч на 30 серпня випустили по Україні 18 дронів-камікадзе та балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму.
Сили протиповітряної оборони знищили 12 "Шахедів", ще чотири безпілотники були локаційно втрачені.
Також окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми. Під удар потрапило підприємство, яке займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії.
Внаслідок атаки постраждали дев'ять осіб. Також стало відомо про одну жертву - жінка померла у лікарні від отриманих травм.
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