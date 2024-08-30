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Россияне за утро трижды атаковали пожарную часть в Никополе: фото последствий

Фото: россияне атаковали пожарную часть в Никополе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытались уничтожить пожарную часть в Никополе Днепропетровской области. Захватчики трижды обстреляли спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как отмечается, российские войска с утра 30 августа трижды атаковали пожарно-спасательную часть города Никополь.

В результате вражеских обстрелов повреждены ворота здания пожарного депо, крыша складского здания и спасательная лодка.

"К счастью, никто из личного состава не пострадал", - отмечаются в ГСЧС.

 

Фото: россияне атаковали пожарных в Никополе (t.me/dsns_telegram)

Добавим, что Никополь находится под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют город, который расположен на берегу Днепра, с другой стороны реки, которая была оккупирована в начале полномасштабного вторжения. Россияне бьют по Никополю дронами, артиллерией и другим вооружением.

 

 

Ночная атака врага

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне в ночь на 30 августа выпустили по Украине 18 дронов-камикадзе и баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 "Шахедов", еще четыре беспилотника были локационно потеряны.

Также оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы. Под удар попало предприятие, занимающееся изготовлением упаковки для детского питания, соков, бытовой химии.

В результате атаки пострадали девять человек. Также стало известно об одной жертве - женщина скончалась в больнице от полученных травм.

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