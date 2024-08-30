Россияне за утро трижды атаковали пожарную часть в Никополе: фото последствий

Ночная атака врага

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне в ночь на 30 августа выпустили по Украине 18 дронов-камикадзе и баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 "Шахедов", еще четыре беспилотника были локационно потеряны.

Также оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы. Под удар попало предприятие, занимающееся изготовлением упаковки для детского питания, соков, бытовой химии.

В результате атаки пострадали девять человек. Также стало известно об одной жертве - женщина скончалась в больнице от полученных травм.

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