Росіяни весь ранок обстрілювали ЗАЕС, понад 12 "прильотів"

"Сьогодні вранці, 20 листопада 2022 року, внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що через ворожі атаки пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, систему продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.

Також зафіксовано три влучання в районі підстанції "Райдуга", але дані про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються.

"Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України", - звернули увагу в "Енергоатомі".

У повідомленні акцентували, що нещодавно "Енергоатомом" було ухвалено рішення, а Держатомрегулювання дало дозвіл щодо виведення енергоблоків 5 та 6 на мінімально контрольований рівень потужності для отримання пари, яка критично необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та довкілля.

"Рашисти всіляко намагались не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки. Фейковим директором станції від Росатому Романенком, за сприяння російських військових, що захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності", - зазначено в повідомленні.

І окрім цього всього, окупанти ще сьогодні пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС.

Нагадаємо, сьогодні МАГАТЕ опублікувало звіт в якому повідомило про потужні вибухи на території ЗАЕС вчора ввечері та сьогодні вранці.

Фахівці нарахували понад 10 вибухів та зафіксували пошкодження деяких будівель та обладнання.

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