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Россияне все утро обстреливали ЗАЭС, более 12 "прилетов"

Фото: оккупанты 20 ноября все утро обстреливали территорию ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные все утро сегодня обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано не менее 12 попаданий по объектам инфраструктуры станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

"Сегодня утром, 20 ноября 2022 года, в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 "прилетов" на площадку Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Указано, что из-за вражеских атак повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции.

Также зафиксировано три попадания в районе подстанции "Радуга", но данные о повреждениях и разрушениях там еще выясняются.

"Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что рашисты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины", - обратили внимание в "Энергоатоме".

В сообщении акцентировали, что недавно "Энергоатомом" было принято решение, а Госатомрегулирование дало разрешение на вывод энергоблоков 5 и 6 на минимально контролируемый уровень мощности для получения пара, которая критически необходима в зимний период года для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды.

"Рашисты всячески пытались не дать украинскому персоналу станции запустить энергоблоки. Фейковым директором станции от Росатома Романенко, при содействии российских военных, захвативших ЗАЭС и использующих ее как собственную военную базу, была заблокирована подготовка энергоблоков для вывода на минимальный уровень мощности", - сообщении.

И кроме этого всего, оккупанты еще сегодня повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС.

Напомним, сегодня МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором сообщило о мощных взрывах на территории ЗАЭС вчера вечером и сегодня утром.

Специалисты насчитали более 10 взрывов и зафиксировали повреждение некоторых зданий и оборудования.

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