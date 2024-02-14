Обстріл Нікополя: рятувальники показали відео евакуації пораненого чоловіка

Російська армія сьогодні, 14 лютого, вдарила по Нікополю в Дніпропетровській області та поранила чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та МВС України.

"33-річний чоловік постраждав від артобстрілу Нікополя. Проникаюче поранення грудної порожнини. Він важкий", - написав Лисак. Фото: Наслідки ударів (facebook.com) За його словами, внаслідок атаки в місті пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, газопровід. Порятунок пораненого У МВС показали відео процесу евакуації чоловіка в лікарню. Обстріли Нікополя Нікополь - місто в Дніпропетровській області, яке розташоване на березі Дніпра. Наразі місто знаходиться під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра, завдаючи ударів з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області. Вчора російські загарбники зранку обстріляли Нікополь. Внаслідок атаки загинув чоловік.