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Росіяни ракетами вдарили по відділку поліції та лікарні в Костянтинівці (відео)

Фото: Росіяни ракетами вдарили по відділку поліції та лікарні в Костянтинівці (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні вночі ракетами вдарили по Костянтинівці в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки постраждав відділ поліції, а також лікарня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області і ДСНС України.

Зазначається, що окупанти били по місту ракетами "С-300".  Одна з ракет влучила в адмінбудівлю поліції, це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донецької області.

"Унаслідок атаки руйнувань також зазнали лікарня, два дитячих садочки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних, автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gunp)

Правоохоронці збирають докази воєнного злочину, приймають заяви, встановлюють, кому потрібна допомога та евакуація. Зібрані правоохоронцями матеріали будуть направлені до СБУ. 

Робота рятувальників

У ДСНС повідомили, що через обстріл міста виникла пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я.

Під час ліквідації пожежі з другого поверху будівлі співробітники ДСНС врятували чоловіка 1956 року народження. 

Обстріл населених пунктів України

Росія в ніч на 1 березня знову атакувала територію України, застосувавши як дрони типу "Шахед", так і ракети. ППО вдалось "приземлити" 4 з 4 ворожих безпілотників.

Також у ніч на 1 березня 2024 року противник атакував п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300.

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