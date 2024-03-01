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Россияне ракетами ударили по отделению полиции и больнице в Константиновке (видео)

Фото: Россияне ракетами ударили по отделению полиции и больнице в Константиновке (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня ночью ракетами ударили по Константиновке в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал отдел полиции, а также больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области и ГСЧС Украины.

Отмечается, что оккупанты били по городу ракетами "С-300".  Одна из ракет попала в админздание полиции, это уже 37-й поврежденный полицейский участок Донецкой области.

"В результате атаки разрушениям также подверглись больница, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия, 10 жилых домов, из которых 6 многоквартирных, автомобиль", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gunp)

Правоохранители собирают доказательства военного преступления, принимают заявления, устанавливают, кому нужна помощь и эвакуация. Собранные правоохранителями материалы будут направлены в СБУ.

Работа спасателей

В ГСЧС сообщили, что из-за обстрела города возник пожар в двухэтажном здании учреждения здравоохранения.

Во время ликвидации пожара со второго этажа здания сотрудники ГСЧС спасли мужчину 1956 года рождения.

Обстрел населённых пунктов Украины

Россия в ночь на 1 марта снова атаковала территорию Украины, применив как дроны типа "Шахед", так и ракеты. ПВО удалось "приземлить" 4 из 4 вражеских беспилотников.

Также в ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.

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