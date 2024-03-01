Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами". Як відпрацювала ППО

Росія в ніч на 1 березня знову атакувала територію України, застосувавши як дрони типу "шахед", так і ракети. ППО вдалось "приземлити" 4 з 4 ворожих беспілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У ніч на 1 березня 2024 року противник атакував п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 та чотирма ударними БпЛА типу "Shahed", - розповіли у Повітряних силах.

За даними військових, ракети ворог запустив з окупованої Донецької і Бєлгородської області РФ, а дрони - із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ РФ.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

Три дрони збиті над Дніпропетровською областю

Зокрема, як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, в небі над регіоном були сбиті три російські беспілотники, це відбулось ввечері 29 лютого.

"Їх збили у Синельниківському та Дніпровському районах", - додав він.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 25 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. ЗСУ знищили три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на захід від Авдіївки та, як повідомляється, 29 лютого захопили кілька населених пунктів у цьому районі. Бої тривають у Богданівці (на північний захід від Бахмута) та в Іванівському (на захід від Бахмута).