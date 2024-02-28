Росіяни ракетами вдарили по університету в Покровську. Поліція показала відео наслідків

Російські війська сьогодні вночі завдали ракетного удару по Покровську в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки сильно постраждав університет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області .

Правоохоронці уточнили, що сьогодні о 00:50 Росія вдарила по центру міста чотирма ракетами. Дві ракети влучили в університет, ще дві - у школу. На відео показано, що під ударом опинився Донецький національний технічний університет.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написали в поліції.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/t.me/don_gunp)

Також було пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, дві адміністративні будівлі, палац культури, пошту, теплотрасу.

Росіяни обстрілюють населені пункти в Україні

Російські війська обстріляли центр Куп'янська 28 лютого, використавши авіабомби. Загинули двоє людей, ще одна жінка дістала поранення, під завалами можуть бути ще люди.

Також російські війська обстріляли Курахове Покровського району Донецької області. Пошкоджено місцеву рятувальну частину.