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Россияне ракетами ударили по университету в Покровске. Полиция показала видео последствий

Покровск, Среда 28 февраля 2024 16:07
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Россияне ракетами ударили по университету в Покровске. Полиция показала видео последствий Фото: Россияне ракетами ударили по университету в Покровске (t.me/don_gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня ночью нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области. В результате вражеской атаки сильно пострадал университет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Правоохранители уточнили, что сегодня в 00:50 Россия ударила по центру города четырьмя ракетами. Две ракеты попали в университет, еще две - в школу. На видео показано, что под ударом оказался Донецкий национальный технический университет.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - написали в полиции.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/t.me/don_gunp)

Также были повреждены по меньшей мере 14 жилых домов, два административных здания, дворец культуры, почта, теплотрасса.

Россияне обстреливают населенные пункты в Украине

Российские войска обстреляли центр Купянска 28 февраля, использовав авиабомбы. Погибли два человека, еще одна женщина получила ранения, под завалами могут быть еще люди.

Также русские войска обстреляли Курахово Покровского района Донецкой области. Повреждена местная спасательная часть.

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