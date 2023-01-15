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Росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумської області

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Сумська область , Неділя 15 січня 2023 21:52
Росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумської області Фото: росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У неділю, 15 січня, російські війська обстріляли чотири громади Сумської області. Всього протягом дня окупанти завдали 44 удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумської області. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Краснопільська громади", - написав Живицький.

  • Краснопільська громада: ворог обстріляв прикордоння із мінометів, 12 прильотів. А також із безпілотника скинули дві вибухівки.
  • По Білопільській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, 15 прильотів. Пошкоджена школа та гараж у селі Павлівки.
  • Середино-Будська громада: був мінометний обстріл зі сторони Росії, 3 прильоти.
  • По Хотінській громаді противних стріляв із мінометів, 14 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджені дитсадок та шкільний стадіон у Кіндратівці.

Зазначено, що в усіх випадках обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії та мінометів кілька громад в Сумській області, завдавши протягом суботи, 14 січня, 63 удари. Внаслідок ворожих атак поранення отримав цивільний, є руйнування та пошкодження житлових будинків.

Також раніше ми писали, що 13 січня, росіяни завдали 55 ударів по прикордонним районам Сумської області, окупанти використали різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав з безпілотників.

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