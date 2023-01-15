Россияне в течение дня нанесли 44 удара по приграничью Сумской области
В воскресенье, 15 января, российские войска обстреляли четыре общины Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 44 удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Россияне в течение дня нанесли 44 удара по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская, Середино-Будская и Краснопольская общины", - написал Живицкий.
- Краснопольская община: враг обстрелял пограничные минометы, 12 прилетов. А также с беспилотника сбросили две взрывчатки.
- По Белопольской общине россияне открывали минометный огонь, 15 прилетов. Повреждена школа и гараж в селе Павловка.
- Середино-Будская община: был минометный обстрел со стороны России, 3 прилета.
- По Хотинской общине противных стрелял из минометов, 14 прилетов. В результате обстрела повреждены детсад и школьный стадион в Кондратовке.
Отмечено, что во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, российские войска обстреляли из артиллерии и минометов несколько общин в Сумской области, нанеся в течение субботы, 14 января, 63 удара. В результате вражеских атак ранение получил гражданский, есть разрушение и повреждение жилых домов.
Также ранее мы писали, что 13 января, россияне нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области, оккупанты использовали разные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, которые сбрасывал с беспилотников.
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