Росіяни просуваються під Авдіївкою, Кремінною, Донецьком та на Торецькому напрямку: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська нещодавно перетнули річку Вовчу в центрі Вовчанська і утримують позиції на вулиці Харків.

Російський військовий блогер стверджував, що важкі бої тривають біля багатоповерхових будинків у центрі Вовчанська на північному березі Вовчої. Невеликі українські групи діють поблизу та на північ від Глибокого.

Бої також точилися поблизу Липців і Стариці.

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська намагаються продовжувати наступальні операції на Харківському напрямку, незважаючи на значні втрати та відсутність прогресу.

Окупанти перекидають до північної частини Харківської області додаткове інженерне обладнання для будівництва та розширення укріплень на нещодавно захоплених позиціях.

Операція №2 - Луганська область

Російські сили нещодавно незначно просунулися на південь під Нововодяним (на північний схід від Кремінної).

Бої тривали:

на північний схід від Куп’янська біля Синьківки;

на південний схід від Куп'янська поблизу Берестового і Піщаного;

на захід від Сватового біля Андріївки;

на північний захід від Кремінної в районі Греківки, Невського, Макіївки та Тернів.

Операція №3 - Донецька область

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки; на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська біля Виїмки і Спірного; і на південь від Сіверська в районі Роздолівки 10 липня, але не зробили жодного підтвердженого наступу.

10 липня російські війська продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але підтверджених наступів не зробили.

Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 липня, показують, що загарбники просунулися до північної околиці Південного.

10 липня російські війська продовжили наступальні операції на захід від Авдіївки та просунулися на деяких ділянках.

10 липня російські війська просунулися на захід і південний захід від Донецька на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі.

Російський блогер стверджував, що російські війська просувалися між вулицями Слов’янськ і Чехова в центрі Красногорівки (на захід від Донецька), а інший блогер стверджував, що російські війська продовжують просуватися в міському секторі Красногорівки.

Російські війська 10 липня продовжували обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької і Запорізької областей поблизу Урожайного та Макарівки, але не просунулися.

"Південна вісь"

Позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного і не призвели до змін на лінії фронту на заході Запорізької області.

Позиційні бої тривали поблизу Малої Токмачки, Новоандріївки, на захід від Вербового.

9 і 10 липня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок і на островах дельти Дніпра.