Генштаб назвав найважчі напрямки фронту на ранок

Протягом минулої доби, 9 липня, на фронті було зафіксовано 147 бойових зіткнень. "Найгарячишим" залишається Покровський напрямок, також ворог атакував в напрямку Гуляйполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу на 8:00.

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ЗСУ відбито 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Новоселівка Перша, Яснобродівка та Карлівка Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

Ситуація у напрямку Гуляйполя

За даними Генштаба, на Гуляйпільському напрямку підрозділи ЗСУ військ відбивали п’ять атак противника в напрямку Гуляйполя.

"Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці.

На Куп’янському напрямку противник десять разів атакував позиції ЗСУ. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Синьківки.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка Луганської області та Терни на Донеччині.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 12 спроб противника прорвати оборону в районах Часового Яру, Григорівки та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Північне, Південне, Торецьк та Нью-йорк.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нетайлове, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Времівському напрямку агресор здійснив 10 штурмів ЗСУ біля Водяного та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку українськими захисниками відбито одну атаку ворога на лівобережжі. Втрат позицій не допущено.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.