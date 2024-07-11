Россияне продвигаются под Авдеевкой, Кременной, Донецком и на Торецком направлении: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска недавно пересекли реку Волчью в центре Волчанска и удерживают позиции на улице Харьков.

Российский военный блогер утверждал, что тяжелые бои продолжаются у многоэтажных домов в центре Волчанска на северном берегу Волчьей. Небольшие украинские группы действуют поблизости и севернее Глубокого.

Бои также шли близ Липцев и Старицы.

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска пытаются продолжать наступательные операции в Харьковском направлении, несмотря на значительные потери и отсутствие прогресса.

Оккупанты перебрасывают в северную часть Харьковской области дополнительное инженерное оборудование для строительства и расширения укреплений на недавно захваченных позициях.

Операция №2 - Луганская область

Российские силы недавно незначительно продвинулись к югу под Нововодяным (к северо-востоку от Кременной).

Бои продолжались:

северо-восточнее Купянска возле Синьковки;

юго-восточнее Купянска близ Берестового и Песчаного;

к западу от Сватово возле Андреевки;

северо-западнее Кременной в районе Грековки, Невского, Макеевки и Тернов.

Операция №3 - Донецкая область

Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Северска близ Белогоровки; восточнее Северска вблизи Верхнекаменского; юго-восточнее Северска у Выемки и Спорного; и к югу от Северска в районе Раздолевки, но не совершили ни одного подтвержденного наступления.

10 июля российские войска продолжали наступательные действия по направлению Часова Яра, но подтвержденных наступлений не предприняли.

Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 10 июля, показывают, что захватчики продвинулись к северной окраине Южной.

10 июля российские войска продолжили наступательные операции к западу от Авдеевки и продвинулись на некоторых участках.

10 июля российские войска продвинулись западнее и юго-западнее Донецка на фоне продолжения наступательных операций в этом районе.

Российский блогер утверждал, что российские войска продвигались между улицами Славянск и Чехова в центре Красногоровки (к западу от Донецка), а другой блогер утверждал, что российские войска продолжают продвигаться в городском секторе Красногоровки.

Российские войска 10 июля продолжали ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей вблизи Урожайного и Макаровки, но не продвинулись.

"Южная ось"

Позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино и не привели к изменениям на линии фронта на западе Запорожской области.

Позиционные бои продолжались вблизи Малой Токмачки, Новоандреевки, к западу от Вербового.

9 и 10 июля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок и на островах дельты Днепра.