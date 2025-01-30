Росіяни просунулися до південного флангу Покровська, - Нацгвардія

Російські окупанти просунулися до південного флангу Покровська Донецької області. Там ворог здійснює атаки на позиції Сил оборони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону.
"Ворог продовжує вести наступальні дії й відносно населених пунктів в районі Покровська, так і по південному флангу самого Покровська", - сказав Музичук.
За його словами, для атак росіяни зосереджують піхотні групи та використовують погодні умови.
Речник пояснив, що туман заважає роботі української аеророзвідки, тому ворог щільно використовує піхоту групами від двох до десяти осіб.
Також Музичук додав, що, порівняно з осінню 2024 року, частота застосовування дронів на фронті з обох сторін зросла у понад 2,5 раза.
Нагадаємо, останні місяці окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.
Нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про те, що російські окупанти змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.
При цьому Трегубов уточнював, що на Покровському напрямку відбувається близько половини всіх бойових зіткнень. Під Покровськом велика кількість малих бойових зіткнень.
Зокрема, за даними Генштабу, протягом минулої доби на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 72 атаки ворога в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка й не тільки.
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