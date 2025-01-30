Россияне продвинулись к южному флангу Покровска, - Нацгвардия

Российские оккупанты продвинулись к южному флангу Покровска Донецкой области. Там враг совершает атаки на позиции Сил обороны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.
"Враг продолжает вести наступательные действия и в отношении населенных пунктов в районе Покровска, так и по южному флангу самого Покровска", - сказал Музычук.
По его словам, для атак россияне сосредотачивают пехотные группы и используют погодные условия.
Спикер пояснил, что туман мешает работе украинской аэроразведки, поэтому враг плотно использует пехоту группами от двух до десяти человек.
Также Музычук добавил, что по сравнению с осенью 2024 года, частота применения дронов на фронте с обеих сторон выросла более чем в 2,5 раза.
Напомним, последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
Недавно спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о том, что российские оккупанты изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.
При этом Трегубов уточнял, что на Покровском направлении происходит около половины всех боевых столкновений. Под Покровском большое количество малых боевых столкновений.
В частности, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении ВСУ остановили 72 атаки врага в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лысовка и не только.
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