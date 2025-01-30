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Россияне продвинулись к южному флангу Покровска, - Нацгвардия

Фото: россияне продвинулись к южному флангу Покровска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты продвинулись к южному флангу Покровска Донецкой области. Там враг совершает атаки на позиции Сил обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"Враг продолжает вести наступательные действия и в отношении населенных пунктов в районе Покровска, так и по южному флангу самого Покровска", - сказал Музычук.

По его словам, для атак россияне сосредотачивают пехотные группы и используют погодные условия.

Спикер пояснил, что туман мешает работе украинской аэроразведки, поэтому враг плотно использует пехоту группами от двух до десяти человек.

Также Музычук добавил, что по сравнению с осенью 2024 года, частота применения дронов на фронте с обеих сторон выросла более чем в 2,5 раза.

 

Бои за Покровск

Напомним, последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

Недавно спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о том, что российские оккупанты изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.

При этом Трегубов уточнял, что на Покровском направлении происходит около половины всех боевых столкновений. Под Покровском большое количество малых боевых столкновений.

В частности, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении ВСУ остановили 72 атаки врага в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лысовка и не только.

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