Схід України. Операція №1 - Харківська область

6 серпня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наступати біля Липців, Тихого та в межах Вовчанська. Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ захопили висоту поблизу Тихого, але ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження.

Операція №2 - Луганська область

6 серпня російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Бої тривали:

на північний схід від Куп’янська біля Синьківки;

на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська — Берестове, Піщане, Табаївка, Стельмахівка, Колісниківка;

на північний захід від Кремінної біля Макіївки, Невського, Тернів;

на захід від Кремінної поблизу Торського;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

6 серпня російські війська продовжили наземні атаки поблизу Сіверська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Окупанти продовжували наземні атаки:

на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки;

на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська біля Івано-Дарівки, Спірного, Виїмки;

на південь від Сіверська біля Переїзного.

5 і 6 серпня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, у мікрорайонах Новий і Жовтневий у східному Часовому Яру та на схід від Часового Яру в районі Іванівського, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 серпня, показують, що російські війська трохи просунулися до вулиці Достоєвського в північно-західному Північному (на схід від Торецька).

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 6 серпня, показують, як елементи російської 9-ї мотострілецької бригади (1-й СК «ДНР») піднімають прапор над будівлею на вулиці Гагаріна в північно-західному районі Нью-Йорка, що вказує на те, що російські сили нещодавно просунулися далі в межах поселення.

Російські джерела стверджували, що окупанти захопили поселення, хоча ISW не знайшов візуального підтвердження цього "максималістського твердження".

Російські військові блогери стверджували, що війська РФ просунулися на ділянці шириною 1,6 кілометрів і глибиною до 800 метрів у східному Північному, а також просунулися в районі Дружби (на схід від Торецька) і Залізного (на південний схід від Торецька).

Деякі російські джерела повторювали заяви про те, що окупанти можуть оточити українські сили в східному Нью-Йорку, але один російський блогер спростував ці заяви та стверджував, що російські сили просувалися надто повільно в цьому районі, щоб оточити українські сили.

5 і 6 серпня російські війська також проводили штурм поблизу Пантелеймонівки (на південь від Торецька).

6 серпня російські війська продовжили наступальні дії на схід від Покровська, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

5 і 6 серпня російські війська проводили штурми на схід від Покровська в районі Новоолександрівки та Воздвиженки та на південний схід від Покровська в районі Сергіївки, Скучного, Яснобродівки, Калинового та Калинівки.

Російські війська 6 серпня продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Українська бригада, яка діяла на Курахівському напрямку, опублікувала кадри і повідомила, що українські сили відбили посилений механізований штурм на невизначених ділянках цього напрямку.

5 та 6 серпня російські війська продовжували наземні атаки поблизу Роздольного (на північний схід від Великої Новосілки) на кордоні Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

Російські війська продовжували наземні атаки на заході Запорізької області 6 серпня, але не зробили жодного підтвердженого просування.

5 і 6 серпня тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі на островах дельти Дніпра.