Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

6 августа бои продолжались севернее и северо-восточнее Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска продолжали наступать возле Липцев, Тихого и в Волчанске. Российский военный блогер утверждал, что войска РФ захватили высоту близ Тихого, но ISW не нашло визуального подтверждения этого утверждения.

Операция №2 - Луганская область

6 августа российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Бои продолжались:

северо-восточнее Купянска возле Синьковки;

восточнее Купянска вблизи Петропавловки;

юго-восточнее Купянска — Берестово, Песчаное, Табаевка, Стельмаховка, Колесниковка;

северо-западнее Кременной возле Макеевки, Невского, Тернов;

к западу от Кременной вблизи Торского;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область

6 августа российские войска продолжили наземные атаки близ Северска, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Оккупанты продолжали наземные атаки:

к северо-востоку от Северска близ Белогоровки;

восточнее Северска вблизи Верхнекаменского;

юго-восточнее Северска возле Ивано-Даровки, Спорного, Выемки;

к югу от Северска возле Переездного.

5 и 6 августа российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, в микрорайонах Новый и Октябрьский в восточном Часовом Яру и к востоку от Часова Яра в районе Ивановского, но никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 августа, показывают, что российские войска немного продвинулись к улице Достоевского в северо-западном Северном (восточнее Торецка).

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 6 августа, показывают, как элементы российской 9-й мотострелковой бригады (1-й СК «ДНР») поднимают флаг над зданием по улице Гагарина в северо-западном районе Нью-Йорка, что указывает на то, что российские силы недавно продвинулись дальше в пределах поселения.

Российские источники утверждали, что оккупанты захватили поселение, хотя ISW не нашел визуального подтверждения этого "максималистского утверждения".

Российские военные блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись на участке шириной 1,6 километра и глубиной до 800 метров в восточном Северном, а также продвинулись в районе Дружбы (восточнее Торецка) и Железного (юго-восточнее Торецка).

Некоторые российские источники повторяли заявления о том, что оккупанты могут окружить украинские силы в восточном Нью-Йорке, но один российский блогер опроверг эти заявления, утверждая, что российские силы продвигались слишком медленно в этом районе, чтобы окружить украинцев.

5 и 6 августа российские войска также проводили штурм вблизи Пантелеймоновки (южнее Торецка).

6 августа российские войска продолжили наступательные действия восточнее Покровска, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

5 и 6 августа российские войска проводили штурмы к востоку от Покровска в районе Новоалександровки и Воздвиженки и к юго-востоку от Покровска в районе Сергеевки, Скучного, Яснобродовки, Калинового и Калиновки.

Российские войска 6 августа продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Действовавшая на Кураховском направлении бригада опубликовала кадры и сообщила, что украинские силы отразили усиленный механизированный штурм на неопределенных участках этого направления.

5 и 6 августа российские войска продолжали наземные атаки вблизи Раздольного (к северо-востоку от Великой Новоселки) на границе Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

Российские войска продолжали наземные атаки на западе Запорожской области 6 августа, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

5 и 6 августа продолжались позиционные боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе на островах дельты Днепра.