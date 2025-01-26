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Россияне продвинулись к центру Великой Новоселки? Что говорят Силы обороны

Великая Новоселка, Воскресенье 26 января 2025 11:15
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Россияне продвинулись к центру Великой Новоселки? Что говорят Силы обороны Фото: в ВСУ подтвердили, что россияне дошли до стадиона "Колос" в Великой Новоселке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска дошли до стадиона "Колос" в Великой Новоселке Донецкой области. Оккупанты установили там триколор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Россияне там фиксируются со вчерашнего дня, но это, скажем так, не совсем центр. Они поставили флаг на котельной за стадионом "Колос"", - сказал спикер.

Он добавил, что не может комментировать перемещение украинских войск в районе Великой Новоселки, поскольку это может поставить под угрозу оборонительную операцию.

"Ситуация находится на постоянном наблюдении и ОСГВ "Хортица", и нашего штаба. Делается все, чтобы выровнять ситуацию", - добавил Трегубов.
Россияне продвинулись к центру Великой Новоселки? Что говорят Силы обороны
deepstatemap.live

Стоит добавить, что сервис Deep State вечером 26 января сообщил о продвижении россиян в Великой Новоселке. На карте заметно, что оккупационные войска продвинулись к центру населенного пункта и за него.

Ситуация в Великой Новоселке

В поселке Великая Новоселка Донецкой области идут тяжелые бои. Ситуация обострилась в течение последних дней.

Ранее в ОСГВ "Хортица" сообщали, что есть угроза оперативного окружения войск в Великой Новоселке. Как сообщила 110 ОМБр, которая воюет на этом направлении, по состоянию на 26 января угрозы окружения подразделений нет.

В бригаде также отмечают, что несмотря на бои в Великой Новоселке, продвижение врага дальше может замедлиться из-за географического барьера. Река Мокрые Ялы, которая создавала проблемы для обеспечения украинских подразделений, теперь стала преградой для продвижения противника.

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