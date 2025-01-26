Россияне продвинулись к центру Великой Новоселки? Что говорят Силы обороны

Российские войска дошли до стадиона "Колос" в Великой Новоселке Донецкой области. Оккупанты установили там триколор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Россияне там фиксируются со вчерашнего дня, но это, скажем так, не совсем центр. Они поставили флаг на котельной за стадионом "Колос"", - сказал спикер.

Он добавил, что не может комментировать перемещение украинских войск в районе Великой Новоселки, поскольку это может поставить под угрозу оборонительную операцию.

"Ситуация находится на постоянном наблюдении и ОСГВ "Хортица", и нашего штаба. Делается все, чтобы выровнять ситуацию", - добавил Трегубов.



deepstatemap.live

Стоит добавить, что сервис Deep State вечером 26 января сообщил о продвижении россиян в Великой Новоселке. На карте заметно, что оккупационные войска продвинулись к центру населенного пункта и за него.