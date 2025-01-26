Є загроза оточення? Військові розповіли про ситуацію у Великій Новосілці

Загрози оточенню українських військ у районі Великої Новосілки немає. Бої за населений пункт тривають.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 110-ту ОМБр .

"Одразу зазначимо, загрози оточенню наших підрозділів немає", - кажуть військові.

За даними 110-ї ОМБр, з районів, де виникала загроза оточення, українські підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли.

"Це не означає що ми повністю вийшли з селища, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника", - констатували у бригаді.

Тактика РФ у районі Великої Новосілки

Останніми днями окупанти величезними силами піхоти намагалися блокувати опорні пункти українських військ, а застосування техніки звелося нанівець - як зі сторони ЗСУ, так і зі сторони окупантів.

"Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення, знищувалося. Якщо по арті та FPV-дронах у нас з противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага", - додали в ЗСУ.

Ситуація в районі Великої Новосілки за останню добу

Згідно зведення Генштабу, на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять російських атак.





Ситуація в районі Великої Новосілки 26 січня (deepstatemap.live)

Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Великої Новосілки, Новосілки, Новодарівки, Костянтинополя.