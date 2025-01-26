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Є загроза оточення? Військові розповіли про ситуацію у Великій Новосілці

Донбас, Неділя 26 січня 2025 09:59
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Є загроза оточення? Військові розповіли про ситуацію у Великій Новосілці Фото: військові ЗСУ розповіли, чи є загроза оточення підрозділів у селищі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Загрози оточенню українських військ у районі Великої Новосілки немає. Бої за населений пункт тривають.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 110-ту ОМБр.

"Одразу зазначимо, загрози оточенню наших підрозділів немає", - кажуть військові.

За даними 110-ї ОМБр, з районів, де виникала загроза оточення, українські підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли.

"Це не означає що ми повністю вийшли з селища, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника", - констатували у бригаді.

Тактика РФ у районі Великої Новосілки

Останніми днями окупанти величезними силами піхоти намагалися блокувати опорні пункти українських військ, а застосування техніки звелося нанівець - як зі сторони ЗСУ, так і зі сторони окупантів.

"Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення, знищувалося. Якщо по арті та FPV-дронах у нас з противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага", - додали в ЗСУ.

Ситуація в районі Великої Новосілки за останню добу

Згідно зведення Генштабу, на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять російських атак.

Є загроза оточення? Військові розповіли про ситуацію у Великій Новосілці

Ситуація в районі Великої Новосілки 26 січня (deepstatemap.live)

Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Великої Новосілки, Новосілки, Новодарівки, Костянтинополя.

Загроза оперативного оточення в районі Великої Новосілки

Ситуація довкола Великої Новосілкизалишається динамічною й складною. Буквально 23 січня РБК-Україна писало, що існує загроза оперативного оточення в районі Великої Новосілки.

Як раніше розповідав військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна, динамічний характер подій в Великій Новосілці потребує уважного спостереження. Наразі важливіше зберегти сили для подальшої боротьби, ніж утримувати населений пункт.

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Є загроза оточення? Військові розповіли про ситуацію у Великій Новосілці
Є загроза оточення? Військові розповіли про ситуацію у Великій Новосілці
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