Россияне продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области: карты ISW

Российские войска по итогам 26 августа продвинулись под Часовым Яром, Торецком, Покровском и Донецком. Также у россиян есть продвижение в Старице Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска недавно продвинулись северо-восточнее Харькова и продолжили бои у Липцев, Глубокого и в Волчанске.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в пределах Старицы (к северо-востоку от Харькова).

Операция №2 - Луганская область

26 августа российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденного продвижения не совершили.

Российские войска наступали:

северо-восточнее Купянска возле Синьковки;

восточнее Купянска вблизи Петропавловки;

юго-восточнее Купянска вблизи Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой;

к западу от Сватового возле Андреевки;

юго-западнее Сватового у Пролетарского,

северо-западнее Кременной возле Грековки, Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского;

к западу от Кременной у Тернов и Торского;

к югу от Кременной в Серебрянском лесничестве.

Операция №3 - Донецкая область

26 августа российские войска продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Оккупанты совершили незначительное продвижение к северу от Часова Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 26 августа, показывают, что войска РФ продвинулись вдоль улицы Лесной в центре Калиновки (к северу от Часова Яра).

Захватчики продвинулись к востоку от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что российские силы недавно продвинулись в центре Дружбы (восточнее Торецка).

Российские войска также продолжали наземные атаки вблизи и в Торецке; восточнее Торецка возле Дружбы; и к югу от Торецка у Нелиповки.

Российские войска недавно дополнительно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Опубликованные 26 августа геолокационные кадры указывают на то, что войска РФ продвинулись к улице Ломонсова в микрорайоне Кишлак в восточной Новогродовке (юго-восточнее Покровска).

Российские войска недавно совершили незначительное продвижение к западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 26 августа, показывают, что российские войска продвинулись в полях к северу от Марьинки (к западу от города Донецк).

Сообщается, что 26 августа российские войска продвинулись в направлении Угледара (юго-западнее Донецка) на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.

"Южная ось"

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боевых действиях на западе Запорожской области 26 августа.

В Генштабе Украины сообщили, что 26 августа украинские войска отразили российские атаки на днепровском направлении (Херсонская область), в том числе на островах дельты Днепра.