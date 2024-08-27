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Россияне продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области: карты ISW

Вторник 27 августа 2024 07:57
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Россияне продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области: карты ISW Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска по итогам 26 августа продвинулись под Часовым Яром, Торецком, Покровском и Донецком. Также у россиян есть продвижение в Старице Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска недавно продвинулись северо-восточнее Харькова и продолжили бои у Липцев, Глубокого и в Волчанске.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в пределах Старицы (к северо-востоку от Харькова).

Россияне продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

26 августа российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденного продвижения не совершили.

Российские войска наступали:

  • северо-восточнее Купянска возле Синьковки;
  • восточнее Купянска вблизи Петропавловки;
  • юго-восточнее Купянска вблизи Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой;
  • к западу от Сватового возле Андреевки;
  • юго-западнее Сватового у Пролетарского,
  • северо-западнее Кременной возле Грековки, Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского;
  • к западу от Кременной у Тернов и Торского;
  • к югу от Кременной в Серебрянском лесничестве.

Россияне продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

26 августа российские войска продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Оккупанты совершили незначительное продвижение к северу от Часова Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 26 августа, показывают, что войска РФ продвинулись вдоль улицы Лесной в центре Калиновки (к северу от Часова Яра).

Россияне продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области: карты ISW Захватчики продвинулись к востоку от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что российские силы недавно продвинулись в центре Дружбы (восточнее Торецка).

Российские войска также продолжали наземные атаки вблизи и в Торецке; восточнее Торецка возле Дружбы; и к югу от Торецка у Нелиповки.

Россияне продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области: карты ISW Российские войска недавно дополнительно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Опубликованные 26 августа геолокационные кадры указывают на то, что войска РФ продвинулись к улице Ломонсова в микрорайоне Кишлак в восточной Новогродовке (юго-восточнее Покровска).

Россияне продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области: карты ISW

Российские войска недавно совершили незначительное продвижение к западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 26 августа, показывают, что российские войска продвинулись в полях к северу от Марьинки (к западу от города Донецк).

Сообщается, что 26 августа российские войска продвинулись в направлении Угледара (юго-западнее Донецка) на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.

Россияне продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области: карты ISW

"Южная ось"

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боевых действиях на западе Запорожской области 26 августа.

Россияне продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области: карты ISW В Генштабе Украины сообщили, что 26 августа украинские войска отразили российские атаки на днепровском направлении (Херсонская область), в том числе на островах дельты Днепра.

Россияне продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области: карты ISW

С начала суток, 26 августа, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 148 боевых столкновений. Ситуация остается сложной на Покровском направлении, там враг пытался совершить 56 атак.

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