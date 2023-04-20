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Росіяни продовжують викрадати дітей з окупованих територій під приводом "лікування", - ЦНС

Фото: Діти (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни продовжують викрадати українських дітей на захоплених територіях. Їх вивозять на так звані "медогляди" та "лікування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На всій території тимчасово окупованих територій росіяни проводять "поглиблені профілактичні медичних оглядів" дітей. Даний підхід є одним з елементів комплексних заходів щодо вивезення українських дітей на територію РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ті діти, які нібито не проходять так званий "медогляд" - відправляються в РФ на "лікування". На відповідну схему викрадення дітей уряд РФ виділив понад 18,3 млн доларів.

Процес очолює Міністерство охорони здоров’я РФ за кураторства уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, якій 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт.

"Хоча фактично, якісних медоглядів не відбуваються. Левова частина коштів розкрадається на кількох рівнях. Зокрема окупаційними адміністраціями та групами медиків, які прибувають з території РФ для проведення "медоглядів", - додали у ЦНС,

Нагадаємо, що росіяни відправляють молодь з окупованих територій в тимчасово захоплений Крим. Там вони проводять так зване "військово-патріотичне виховання".

Раніше ми писали про те, що РФ хоче "відправити на відпочинок" понад 25 тисяч дітей з окупованих територій України.

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