Россияне продолжают похищать детей с оккупированных территорий под предлогом "лечения", - ЦНС

"На всей территории временно оккупированных территорий россияне проводят "углубленные профилактические медицинские осмотры" детей. Данный подход является одним из элементов комплексных мер по вывозу украинских детей на территорию РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети, которые якобы не проходят так называемое "медосмотр" - отправляются в РФ на "лечение". На соответствующую схему похищения детей правительство РФ выделило более 18,3 млн долларов.

Процесс возглавляет Министерство здравоохранения РФ за кураторство уполномоченной по правам детей Марии Львово-Беловой, которой 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест.

"Хотя фактически, качественных медосмотров не происходят. Львиная часть средств разворовывается на нескольких уровнях. В частности, оккупационными администрациями и группами медиков, прибывающих с территории РФ для проведения "медосмотров", - добавили в ЦНС,