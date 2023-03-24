Росіяни продовжують спроби спровокувати американських військових у Сирії

За його словами, витівки російської військової авіації створюють незручну ситуацію та збільшують ризик прорахунків.

При цьому дослідник з питань безпеки в Atlantic Council Руслан Трейд зазначив, що продовженню таких провокацій сприяла нещодавня зустріч диктатора Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Це розумне провокування США. Такі інциденти впливають на будь-який позитивний результат, якщо такий взагалі можливий у сирійському контексті", - сказав він.

Варто зауважити, що подібні польоти порушують угоду щодо деконфліктингу між двома державами.