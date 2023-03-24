Россияне продолжают попытки спровоцировать американских военных в Сирии

Российские самолеты продолжают полеты над американскими военными базами в Сирии почти каждый день с начала марта. Они пытаются спровоцировать США.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил генерал-лейтенант, командующий Центральным командованием ВВС США Алекс Гринкевич.
По его словам, выходки российской военной авиации создают неудобную ситуацию и увеличивают риск просчетов.
При этом исследователь по вопросам безопасности в Atlantic Council Руслан Трейд отметил, что продолжению таких провокаций способствовала недавняя встреча российского диктатора Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.
"Это умное провоцирование США. Такие инциденты влияют на любой положительный результат, если таковой вообще возможен в сирийском контексте", - сказал он.
Стоит заметить, что подобные полеты нарушают соглашение о деконфликтинге между двумя государствами.
Напомним, ранее глава Центрального командования США генерал Эрик Курилла заявлял, что россияне с начала марта часто летают над американскими военными базами в Сирии.
Также мы писали, что россияне сбили американский дрон над Черным морем 14 марта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.