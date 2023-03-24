Россияне продолжают попытки спровоцировать американских военных в Сирии

По его словам, выходки российской военной авиации создают неудобную ситуацию и увеличивают риск просчетов.

При этом исследователь по вопросам безопасности в Atlantic Council Руслан Трейд отметил, что продолжению таких провокаций способствовала недавняя встреча российского диктатора Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.

"Это умное провоцирование США. Такие инциденты влияют на любой положительный результат, если таковой вообще возможен в сирийском контексте", - сказал он.

Стоит заметить, что подобные полеты нарушают соглашение о деконфликтинге между двумя государствами.