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Россияне продолжают попытки спровоцировать американских военных в Сирии

Иллюстративное фото: россияне летают над базами американских военных в Сирии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские самолеты продолжают полеты над американскими военными базами в Сирии почти каждый день с начала марта. Они пытаются спровоцировать США.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил генерал-лейтенант, командующий Центральным командованием ВВС США Алекс Гринкевич.

По его словам, выходки российской военной авиации создают неудобную ситуацию и увеличивают риск просчетов.

При этом исследователь по вопросам безопасности в Atlantic Council Руслан Трейд отметил, что продолжению таких провокаций способствовала недавняя встреча российского диктатора Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.

"Это умное провоцирование США. Такие инциденты влияют на любой положительный результат, если таковой вообще возможен в сирийском контексте", - сказал он.

Стоит заметить, что подобные полеты нарушают соглашение о деконфликтинге между двумя государствами.

Напомним, ранее глава Центрального командования США генерал Эрик Курилла заявлял, что россияне с начала марта часто летают над американскими военными базами в Сирии.

Также мы писали, что россияне сбили американский дрон над Черным морем 14 марта.

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