Росіяни продовжують пошуки на місці падіння дрона США: чи реально його дістати

"Уже оприлюднені певні дані, що росіяни щось знайшли й відтягнули, але поки що таких неспростовних доказів цього не надано, тому їхня пошукова операція продовжується, і присутність кораблів і суден забезпечення там спостерігається. Вочевидь вони намагаються заплутати сліди", - каже Гуменюк.

Оцінюючи те, наскільки реально росіянам дістати безпілотник вона пояснила, що в цьому випадку не можна однозначно визначити донні особливості, але вони є досить складними.

"Донні особливості у тому районі досить складні через течію та глибину. Не можна однозначно сказати, що безпілотник вони не дістануть, але на це витратять певний час", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, що 14 березня США втратили розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper ("жнець") у нейтральних водах поряд з окупованим Кримом. Як заявили у Вашингтоні, це сталося внаслідок перехоплення БПЛА російською авіацією.

Додамо, в США сумніваються, що зможуть підняти дрон з Чорного моря, тим часом вчора Росія заявила, що дістала збитий дрон MQ-9 Reaper і його нібито виявили у морі за 60 км від Севастополя. У Штатах вважають, що РФ все ж могла знайти уламки безпілотника.

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