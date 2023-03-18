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Россияне продолжают поиски на месте падения дрона США: реально ли его достать

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Черном море наблюдается скопление кораблей окупантов на месте падения американского беспилотника. Не исключается, что все они вовлечены в поисковую операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона

"Уже обнародованы определенные данные, что россияне что-то нашли и оттащили, но пока такие неопровержимые доказательства этого не предоставлены, поэтому их поисковая операция продолжается, и присутствие кораблей и судов обеспечения там наблюдается. Очевидно они пытаются запутать следы", - говорит Гуменюк.

Оценивая то, насколько реально россиянам достать беспилотник она объяснила, что в этом случае нельзя однозначно определить донные особенности, но они достаточно сложны.

"Донные особенности в том районе достаточно сложны из-за течения и глубины. Нельзя однозначно сказать, что беспилотник они не получат, но на это потратят определенное время", - отметила Гуменюк.

Напомним, что 14 марта США потеряли разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper (жнец) в нейтральных водах рядом с оккупированным Крымом. Как заявили в Вашингтоне, это произошло в результате перехвата БПЛА российской авиацией.

Добавим, в США сомневаются, что смогут поднять дрон с Черного моря, между тем вчера Россия заявила, что получила сбитый дрон MQ-9 Reaper и его якобы обнаружили в море в 60 км от Севастополя. В Штатах считают, что РФ все же могла обнаружить обломки беспилотника.

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