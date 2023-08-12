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Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, двоє людей отримали поранення

Фото:росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, двоє людей отримали поранення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують тероризувати Херсонську область. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Понятівка

Росіяни влучили у житловий будинок, внаслідок чого травми отримав 70-річний чоловік. 

Одрадокам’янка 

Ворог скинув вибухівку з дрона. Влучив прямо на подвір’я місцевих мешканців. 72-річний чоловік отримав важкі поранення. 

"Ворог обстріляв і Херсон. Пошкоджено приміщення одного з підприємств. Були "прильоти" і у Золотій Балці. На щастя, обійшлося без жертв", - додав Прокудін. 

Обстріли Херсонської області 

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Варто додати, що сьогодні Офіс генерального прокурора писав про удар російських окупантів по одному з населених пунктів Бериславського району. Тоді ж внаслідок скидання вибухового снаряда постраждали двоє цивільних. 

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