Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, двоє людей отримали поранення

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Росіяни влучили у житловий будинок, внаслідок чого травми отримав 70-річний чоловік.

Одрадокам’янка

Ворог скинув вибухівку з дрона. Влучив прямо на подвір’я місцевих мешканців. 72-річний чоловік отримав важкі поранення.

"Ворог обстріляв і Херсон. Пошкоджено приміщення одного з підприємств. Були "прильоти" і у Золотій Балці. На щастя, обійшлося без жертв", - додав Прокудін.

Обстріли Херсонської області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Варто додати, що сьогодні Офіс генерального прокурора писав про удар російських окупантів по одному з населених пунктів Бериславського району. Тоді ж внаслідок скидання вибухового снаряда постраждали двоє цивільних.