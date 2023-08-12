Россияне продолжают обстреливать Херсонскую область, два человека получили ранения

Понятовка

Россияне попали в жилой дом, в результате чего травмы получил 70-летний мужчина.

Отрядокаменка

Враг сбросил взрывчатку с дрона. Попал прямо во двор местных жителей. 72-летний мужчина получил тяжелые ранения.

"Враг обстрелял и Херсон. Повреждены помещения одного из предприятий. Были "прилеты" и в Золотой Балке. К счастью, обошлось без жертв", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон, с другого берега реки. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Следует добавить, что сегодня Офис генерального прокурора писал об ударе российских оккупантов по одному из населенных пунктов Бериславского района. Тогда же в результате сброса взрывного снаряда пострадали двое гражданских.