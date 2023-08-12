RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне продолжают обстреливать Херсонскую область, два человека получили ранения

Фото: россияне продолжают обстреливать Херсонскую область, два человека получили ранения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают терроризировать Херсонскую область. В результате обстрелов два человека получили ранения.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Понятовка 

Россияне попали в жилой дом, в результате чего травмы получил 70-летний мужчина. 

Отрядокаменка

Враг сбросил взрывчатку с дрона. Попал прямо во двор местных жителей. 72-летний мужчина получил тяжелые ранения.

"Враг обстрелял и Херсон. Повреждены помещения одного из предприятий. Были "прилеты" и в Золотой Балке. К счастью, обошлось без жертв", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон, с другого берега реки. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Следует добавить, что сегодня Офис генерального прокурора писал об ударе российских оккупантов по одному из населенных пунктов Бериславского района. Тогда же в результате сброса взрывного снаряда пострадали двое гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине