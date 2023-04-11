Росіяни продовжують облаштовувати шпиталі в медзакладах, обслуговують лише солдатів

Російські окупанти продовжують облаштовувати шпиталі в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях. Надають допомогу виключно солдатам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки, що в Луганській області, окупанти використовують, як військовий шпиталь", - пише пресслужба.

В Кряківці було збільшено кількість ліжкомісць шляхом розгортання додаткового наметового містечка. Отримати медичну допомогу дозволяють лише представникам окупаційних військ.