Россияне продолжают обустраивать госпитали в медучреждениях, обслуживают только солдат

Российские оккупанты продолжают обустраивать госпитали в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях. Оказывают помощь исключительно солдатам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. Так, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки, что в Луганской области, оккупанты используют, как военный госпиталь", - пишет пресс-служба.

В Кряковке было увеличено количество койкомест путем развертывания дополнительного палаточного городка. Получить медицинскую помощь позволяют только представителям оккупационных войск.