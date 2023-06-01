Росіяни продовжують обладнувати цивільні заклади під військові шпиталі, - Генштаб

"Так, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - розповідає пресслужба.

Також ворог, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, розмістив базу російських військовослужбовців з військовою технікою на території Мелітопольського Олександро-Невського собору.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 1 червня, Російська Федерація втратила близько 208 370 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 460 російських солдатів.

Варто відзначити, що через великі втрати ворог все частіше використовує цивільні будівлі та заклади для воєнних цілей, зокрема облаштування військових шпиталів або ж військових баз.