Росіяни продовжують "націоналізацію" підприємств на окупованих територіях, - Маляр

Російські нікчеми знайшли новий привід для так званої "націоналізації" приватних підприємств на тимчасово окупованих територіях України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
"Російські окупаційні адміністрації продовжують злочинні дії щодо цивільного населення тимчасово окупованої території України", - пише Маляр.
Окупанти почали проводити інвентаризацію рухомого й нерухомого майна приватних підприємств. Це їм необхідно для подальшої "націоналізації". Водночас загарбники вважають достатньою підставою для захоплення підприємства невідповідність документів на право власності новим російським зразкам.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові продовжують займатися мародерством у Херсонській області.
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