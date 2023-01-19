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Росіяни продовжують "націоналізацію" підприємств на окупованих територіях, - Маляр

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Четвер 19 січня 2023 15:53
Росіяни продовжують "націоналізацію" підприємств на окупованих територіях, - Маляр Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські нікчеми знайшли новий привід для так званої "націоналізації" приватних підприємств на тимчасово окупованих територіях України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Російські окупаційні адміністрації продовжують злочинні дії щодо цивільного населення тимчасово окупованої території України", - пише Маляр.

Окупанти почали проводити інвентаризацію рухомого й нерухомого майна приватних підприємств. Це їм необхідно для подальшої "націоналізації". Водночас загарбники вважають достатньою підставою для захоплення підприємства невідповідність документів на право власності новим російським зразкам.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові продовжують займатися мародерством у Херсонській області.

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