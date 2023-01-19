Россияне продолжают "национализацию" предприятий на оккупированных территориях, - Маляр

Российские ничтожества обнаружили новый повод для так называемой "национализации" частных предприятий на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"Российские оккупационные администрации продолжают преступные действия в отношении гражданского населения временно оккупированной территории Украины", - пишет Маляр. Оккупанты начали проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества частных предприятий. Это им нужно для дальнейшей "национализации". В то же время, захватчики считают достаточным основанием для захвата предприятия несоответствие документов на право собственности новым российским образцам.