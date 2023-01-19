ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне продолжают "национализацию" предприятий на оккупированных территориях, - Маляр

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 15:53
Россияне продолжают "национализацию" предприятий на оккупированных территориях, - Маляр Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские ничтожества обнаружили новый повод для так называемой "национализации" частных предприятий на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"Российские оккупационные администрации продолжают преступные действия в отношении гражданского населения временно оккупированной территории Украины", - пишет Маляр.

Оккупанты начали проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества частных предприятий. Это им нужно для дальнейшей "национализации". В то же время, захватчики считают достаточным основанием для захвата предприятия несоответствие документов на право собственности новым российским образцам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные продолжают заниматься мародерством в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области