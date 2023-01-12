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Росіяни продовжують наступ у районі Соледару: у Міноборони назвали мету ворога

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти продовжують наступати у районі Соледару Донецької області. Вони прагнуть прорвати українську оборону та захопити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

"Противник продовжує наступ в районі Соледару. Мета ворога - прорвати оборону наших військ і захопити місто", - написала вона.

При цьому росіяни не залишають спроб оточити Бахмут. Для цього окупанти використовують загони "вагнерівців" та регулярних військ.

Попри намагання ворога, українські військові мужньо тримають позиції та завдають загарбникам численних втрат.

Нагадаємо, Маляр повідомляла, що найважчі бої зараз тривають саме у районі Соледару. Окупанти продовжують свої штурми, але зазнають значних втрат та не досягають успіху.

При цьому вчора російські пропагандисти заявили, що бойовики ПВК "Вагнера" нібито захопили Соледар та контролюють усю територію міста. На це речник Східного угруповання Сергій Череватий відповів, що заяви росіян про "взяття" Соледара - фейк. Так, битва за Соледар є важливою, оскільки перевага противника на цьому плацдармі дасть йому змогу вийти на нові рубежі - Слов'янськ та Краматорськ.

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Донецька область