Росіяни продовжують красти зерно з окупованих територій, - Генштаб

Росіяни продовжують грабувати мирне населення на окупованих територіях. В тому числі, вони знову почали вивозити українське зерно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Так, з 10 липня загарбники активізували використання порту в Скадовську Херсонської області для вивезення зерна врожаю цього року до своїх портів.
Після окупації міст, що виходять до моря, росіяни активно крадуть українське зерно. Так, в 2022 році Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на забезпечення війни.
В кінці червня 2023 року Британія та Україна обговорили співпрацю в питанні моніторингу українського зерна, яке краде РФ.
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