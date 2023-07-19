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Росіяни продовжують красти зерно з окупованих територій, - Генштаб

Фото: РФ знову краде українське зерно (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни продовжують грабувати мирне населення на окупованих територіях. В тому числі, вони знову почали вивозити українське зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, з 10 липня загарбники активізували використання порту в Скадовську Херсонської області для вивезення зерна врожаю цього року до своїх портів.

Окупанти крадуть зерно на зайнятих територіях

Після окупації міст, що виходять до моря, росіяни активно крадуть українське зерно. Так, в 2022 році Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на забезпечення війни.

В кінці червня 2023 року Британія та Україна обговорили співпрацю в питанні моніторингу українського зерна, яке краде РФ.

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Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна Росії проти України