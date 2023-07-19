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Россияне продолжают воровать зерно с оккупированных территорий, - Генштаб

Фото: РФ снова ворует украинское зерно (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне продолжают грабить мирное население на оккупированных территориях. В том числе они снова начали вывозить украинское зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, с 10 июля захватчики активизировали использование порта в Скадовске Херсонской области для вывоза зерна урожая этого года в свои порты.

Оккупанты воруют зерно на занятых территориях

После оккупации выходящих к морю городов россияне активно воруют украинское зерно. Так, в 2022 году Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продаж средства направила на обеспечение войны.

В конце июня 2023 года Британия и Украина обсудили сотрудничество в вопросе мониторинга украинского зерна, которое ворует РФ.

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Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна России против Украины