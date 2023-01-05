Росіяни продовжують грабувати знищений ними Маріуполь: що загарбники вивозять до РФ

Російські війська продовжують грабувати тимчасово окуповані території. Крім зерна та металів, окупанти почали вивозити з Маріуполя будматеріали, які вони отримують у процесі розбирання знищених будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

Російські війська вивозять награбоване до Росії, одним із "улюблених" маршрутів є Маріуполь - Таганрог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники поступово перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу. Усіх маріупольців, які працюють у порту, звільнили, а на їхнє місце приїхали працівники з РФ.

Також ми писали, що росіяни зносять історичні будинки в окупованому Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .