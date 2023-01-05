Россияне продолжают грабить уничтоженный ими Мариуполь: что захватчики вывозят в РФ

Российские войска продолжают грабить временно оккупированные территории. Помимо зерна и металлов, оккупанты начали вывозить из Мариуполя стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

Российские войска вывозят награбленное в Россию, одним из "любимых" маршрутов является Мариуполь - Таганрог.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики постепенно превращают Мариупольской морской порт в военную базу. Всех мариупольцев, работающих в порту, уволили, а на их место приехали работники из РФ.

Также мы писали, что россияне сносят исторические здания в оккупированном Мариуполе.

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